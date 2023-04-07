https://sputniknews.jp/20230407/6850-15596177.html
ウクライナ支援関連法が成立 最大6850億円を拠出
ウクライナ支援関連法が成立 最大6850億円を拠出
ウクライナへの財政支援に向けて世界銀行グループが新設する基金に、政府が最大6850億円を拠出できる改正関連法が7日、参院本会議で可決、成立した。5月の先進7カ国首脳会議（G7広島サミット）を前に、議長国としてウクライナ支援での国際貢献をアピールする狙いだ。 2023年4月7日, Sputnik 日本
2023-04-07T22:32+0900
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基金には国債を拠出し、要求があれば現金を払えるようにする。実際の国債発行額は今後、世銀と調整する。改正国際協力銀行（JBIC）法も同日、可決、成立した。国際金融機関がウクライナの電気や水道といったインフラ事業者などに貸し付けを行う際に、JBICが債務を保証できる。(c)KYODONEWS
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ウクライナ支援関連法が成立 最大6850億円を拠出
ウクライナへの財政支援に向けて世界銀行グループが新設する基金に、政府が最大6850億円を拠出できる改正関連法が7日、参院本会議で可決、成立した。5月の先進7カ国首脳会議（G7広島サミット）を前に、議長国としてウクライナ支援での国際貢献をアピールする狙いだ。
基金には国債を拠出し、要求があれば現金を払えるようにする。実際の国債発行額は今後、世銀と調整する。
改正国際協力銀行（JBIC）法も同日、可決、成立した。国際金融機関がウクライナの電気や水道といったインフラ事業者などに貸し付けを行う際に、JBICが債務を保証できる。