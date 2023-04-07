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クリル諸島沖でM6.4の地震
クリル諸島沖でM6.4の地震
クリル諸島沖の太平洋で現地時間7日11時22分、マグニチュード6.4の地震があった。ロシア科学アカデミー地球物理学研究所カムチャツカ支部が発表した。 2023年4月7日, Sputnik 日本
2023-04-07T12:31+0900
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ロシア
地震
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震源地は、クリル諸島パラムシル島のセベロクリリスクから153キロ、震源の深さは49キロだった。地球物理学研究所カムチャツカ支部によると、セベロクリリスクでは震度3から4の揺れが感じられたとのこと。関連ニュース
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クリル諸島沖でM6.4の地震
2023年4月7日, 12:31 (更新: 2023年4月7日, 12:32)
クリル諸島沖の太平洋で現地時間7日11時22分、マグニチュード6.4の地震があった。ロシア科学アカデミー地球物理学研究所カムチャツカ支部が発表した。
震源地は、クリル諸島パラムシル島のセベロクリリスクから153キロ、震源の深さは49キロだった。
地球物理学研究所カムチャツカ支部によると、セベロクリリスクでは震度3から4の揺れが感じられたとのこと。