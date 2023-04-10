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女性当選者が過去最多 ３００人超、道府県議選
女性当選者が過去最多 ３００人超、道府県議選
統一地方選の４１道府県議選で、女性当選者が過去最多だった２０１９年の前回選挙の２３７人を上回り、３００人を超えた。１０日午前１時半時点の共同通信の集計によると、３０５人。今回の選挙の女性候補者は過去最も多い４８９人だった。女性の政治参画が大きな課題となる中、女性当選者数が焦点の一つとなっていた。 2023年4月10日, Sputnik 日本
2023-04-10T07:30+0900
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集計を政党別に見ると、自民党６７人、立憲民主党４８人、共産党４２人、公明党２５人、日本維新の会（政治団体・大阪維新の会を含む）１５人、国民民主党６人、参政党２人、社民党１人。そのほか、諸派５人、無所属９４人。前回１９年の女性当選者は２３７人で全当選者の１０・４％を占めた。(c)KYODONEWS
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女性当選者が過去最多 ３００人超、道府県議選
統一地方選の４１道府県議選で、女性当選者が過去最多だった２０１９年の前回選挙の２３７人を上回り、３００人を超えた。１０日午前１時半時点の共同通信の集計によると、３０５人。今回の選挙の女性候補者は過去最も多い４８９人だった。女性の政治参画が大きな課題となる中、女性当選者数が焦点の一つとなっていた。
集計を政党別に見ると、自民党６７人、立憲民主党４８人、共産党４２人、公明党２５人、日本維新の会（政治団体・大阪維新の会を含む）１５人、国民民主党６人、参政党２人、社民党１人。そのほか、諸派５人、無所属９４人。
前回１９年の女性当選者は２３７人で全当選者の１０・４％を占めた。