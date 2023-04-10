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維新、大阪で「完全制覇」 ４選挙、市議会過半数は初
維新、大阪で「完全制覇」 ４選挙、市議会過半数は初
... 2023年4月10日, Sputnik 日本
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市議選は定数が２～６の中選挙区で、一つの区で複数人を当選させる必要があるため過半数獲得のハードルが高かった。大阪維新代表の吉村洋文氏は、達成できなければ代表を辞任すると明言。自身は知事選で圧勝し、市議選でも改選前の議席を大きく上回って目標に到達した。(c)KYODONEWS
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維新、大阪で「完全制覇」 ４選挙、市議会過半数は初
大阪府議選、大阪市議選は１０日未明、全議席が確定し、政治団体・大阪維新の会がそれぞれ過半数を獲得した。市議会で過半数を占めるのは初めて。府知事選、市長選と合わせた四つの選挙で「完全制覇」を達成した。日本維新の会としては、公認候補が奈良県知事選で首長として大阪府外初の当選を果たし、「全国政党化」に向けて足掛かりを得た形だ。
市議選は定数が２～６の中選挙区で、一つの区で複数人を当選させる必要があるため過半数獲得のハードルが高かった。大阪維新代表の吉村洋文氏は、達成できなければ代表を辞任すると明言。自身は知事選で圧勝し、市議選でも改選前の議席を大きく上回って目標に到達した。