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維新、大阪で「完全制覇」 ４選挙、市議会過半数は初

維新、大阪で「完全制覇」 ４選挙、市議会過半数は初

... 2023年4月10日, Sputnik 日本

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市議選は定数が２～６の中選挙区で、一つの区で複数人を当選させる必要があるため過半数獲得のハードルが高かった。大阪維新代表の吉村洋文氏は、達成できなければ代表を辞任すると明言。自身は知事選で圧勝し、市議選でも改選前の議席を大きく上回って目標に到達した。(c)KYODONEWS

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