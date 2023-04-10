https://sputniknews.jp/20230410/m60-15618161.html
パプアニューギニア沖でM6.0の地震
パプアニューギニア沖でM6.0の地震
南西太平洋に位置するパプアニューギニア沖でマグニチュード6,0の地震が観測された。米地質調査所（USGS）が発表した。 2023年4月10日, Sputnik 日本
2023-04-10T11:31+0900
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地震
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地震は、協定世界時（UTC）で10日1時05分（日本時間10時05分）に観測された。震源地は北部ニューアイルランド島最北端に位置するカビエンの北東へ224.6キロの地点。 震源の深さは10キロ。現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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パプアニューギニア沖でM6.0の地震
南西太平洋に位置するパプアニューギニア沖でマグニチュード6,0の地震が観測された。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震
は、協定世界時（UTC）で10日1時05分（日本時間10時05分）に観測された。震源地は北部ニューアイルランド島最北端に位置するカビエンの北東へ224.6キロの地点。 震源の深さは10キロ。
現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。