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泉氏、負担増前の解散要求　防衛増税、少子化巡り
泉氏、負担増前の解散要求　防衛増税、少子化巡り
... 2023年4月11日, Sputnik 日本
2023-04-11T12:55+0900
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泉氏、負担増前の解散要求　防衛増税、少子化巡り

2023年4月11日, 12:55
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki 岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
立憲民主党の泉健太代表は１１日、防衛力強化に伴う増税や少子化対策財源への社会保険料充当といった負担増を検討する岸田政権に対し、実施前に衆院を解散して国民の信を問うべきだとの考えを示した。次期衆院選に向け「自民党に対抗する野党の枠組みをつくる」と強調。他の野党に対し「自民と対決する意思があるのか、各党の本気度が問われる」と訴えた。
千葉県浦安市で記者団の質問に答えた。
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