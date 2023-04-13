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「サル発言」で小西氏おわび行脚　衆院の各会派に
「サル発言」で小西氏おわび行脚　衆院の各会派に
立憲民主党の杉尾秀哉参院議員は１２日、衆院憲法審査会のメンバーをサルに例えた同党の小西洋之参院議員が衆院の各会派におわびに回っていると明らかにした。日本維新の会が求める衆院憲法審での謝罪に関しては「なんで維新の人にそう言われなければいけないのか。ちょっと分からない」と語った。国会内で記者団の質問に答えた。 2023年4月13日, Sputnik 日本
2023-04-13T07:45+0900
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サル発言を巡っては、維新が立民との政策連携凍結を打ち出し、野党共闘に亀裂を生んでいる。維新の馬場伸幸代表らは小西氏を衆院憲法審に招致し、謝罪させるべきだとしている。ただ、衆院憲法審関係者によると、小西氏を衆院に招いての謝罪は不要との意見が出ている。(c)KYODONEWS
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「サル発言」で小西氏おわび行脚　衆院の各会派に

2023年4月13日, 07:45
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国会（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 13.04.2023
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立憲民主党の杉尾秀哉参院議員は１２日、衆院憲法審査会のメンバーをサルに例えた同党の小西洋之参院議員が衆院の各会派におわびに回っていると明らかにした。日本維新の会が求める衆院憲法審での謝罪に関しては「なんで維新の人にそう言われなければいけないのか。ちょっと分からない」と語った。国会内で記者団の質問に答えた。
サル発言を巡っては、維新が立民との政策連携凍結を打ち出し、野党共闘に亀裂を生んでいる。維新の馬場伸幸代表らは小西氏を衆院憲法審に招致し、謝罪させるべきだとしている。
ただ、衆院憲法審関係者によると、小西氏を衆院に招いての謝罪は不要との意見が出ている。
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