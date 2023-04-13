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北朝鮮が弾道ミサイルの可能性あるもの発射、8時頃に北海道周辺に落下か
北朝鮮が弾道ミサイルの可能性あるもの発射、8時頃に北海道周辺に落下か
防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めている。ミサイルは8時頃に北海道周辺に落下する模様。NHKが報じた。 2023年4月13日, Sputnik 日本
2023-04-13T07:59+0900
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日本政府は総理大臣官邸の危機管理センターに設置している官邸対策室に関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認などにあたっている。関連ニュース
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北朝鮮が弾道ミサイルの可能性あるもの発射、8時頃に北海道周辺に落下か
2023年4月13日, 07:59 (更新: 2023年4月13日, 08:02)
防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めている。ミサイルは8時頃に北海道周辺に落下する模様。NHKが報じた。
日本政府は総理大臣官邸の危機管理センターに設置している官邸対策室に関係省庁の担当者をメンバーとする緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認などにあたっている
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