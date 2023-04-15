https://sputniknews.jp/20230415/15686133.html
マイナンバー法改正案が審議入り 保険証廃止、野党批判
マイナンバー法改正案が審議入り 保険証廃止、野党批判
健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化するマイナンバー法など関連法改正案が１４日、衆院本会議で審議入りした。改正案にはマイナンバーを使える行政事務を広げる規定も盛り込まれた。野党は保険証廃止を「（カード取得の）事実上の義務化」、事務拡大は「国民の不安を募らせる」と批判した。 2023年4月15日, Sputnik 日本
2023-04-15T07:56+0900
2023-04-15T07:56+0900
2023-04-15T07:56+0900
国内
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/495/48/4954825_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_02c43e6ac91c5bb8a080c137eb4f5246.jpg
河野太郎デジタル相は「国民の利便性向上や行政運営の効率化を図る」と説明し、理解を求めた。政府は２０２４年秋に保険証を廃止し、マイナカードに保険証の機能を持たせたマイナ保険証で受診してもらう方針。カードを持たない人は「資格確認書」で保険診療を受ける。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/495/48/4954825_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_05da3bc19aa825f56409bb29948af3c0.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 政治
マイナンバー法改正案が審議入り 保険証廃止、野党批判
健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化するマイナンバー法など関連法改正案が１４日、衆院本会議で審議入りした。改正案にはマイナンバーを使える行政事務を広げる規定も盛り込まれた。野党は保険証廃止を「（カード取得の）事実上の義務化」、事務拡大は「国民の不安を募らせる」と批判した。
河野太郎デジタル相は「国民の利便性向上や行政運営の効率化を図る」と説明し、理解を求めた。
政府は２０２４年秋に保険証を廃止し、マイナカードに保険証の機能を持たせたマイナ保険証で受診してもらう方針。カードを持たない人は「資格確認書」で保険診療を受ける。