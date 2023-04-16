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中国 降水量を測定する気象衛星「風雲3号G」の打ち上げに成功

中国 降水量を測定する気象衛星「風雲3号G」の打ち上げに成功

中国は16日午前、気象衛星「風雲3号G」を搭載した衛星打上げロケット「長征4号」を打ち上げ、軌道投入に成功した。中国航天科技集団（CASC）が発表した。 2023年4月16日, Sputnik 日本

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中国航天科技集団はWeChat上で、打ち上げは現地時間16日午前9時36分（日本時間午前10時36分）に、甘粛省酒泉市にある酒泉衛星発射センターから行われたと発表した。気象衛星「風雲3号G」は降水量の観測に利用されるという。NHKによると、これに先立ち、中国当局は、沖縄県・尖閣諸島に近い日本の排他的経済水域（EEZ）の一部を含む台湾北方に、飛行や航行禁止区域を設定。これについて日本政府は、船舶などに影響を与えないよう中国側に申し入れを行った。また、中国海事局も、台湾北部の沖合の東シナ海でロケットの残骸が落下する可能性があるとして、日本時間の16日午前10時から午後4時まで一部の海域で船舶の航行を禁止すると発表した。打ち上げから約1時間後、台湾国防部は「ロケットの残骸の一部が台湾北方の外海の警戒区域に落下したが、領土の安全に影響はない」とのコメントを発表した。関連ニュース

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