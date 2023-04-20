キーウ上空で発光体、NASAの衛星が落下か
2023年4月20日, 07:26 (更新: 2023年4月20日, 07:30)
© AP Photo / Efrem Lukatskyキーウ上空で発光体、NASAの衛星が落下か
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ウクライナの首都キーウ（キエフ）にNASAの宇宙衛星が落下した。キーウ市軍事行政部のセルゲイ・ポプコ長官が現地メディア「ストラナ.ua」の取材に応じた中でコメントした。
ポプコ長官によると、地表での犠牲を防ぐため、空襲警報を発令したという。ただし、地対空防衛ミサイルシステムは稼働させなかった。
Хммм. Я конечно не спец. Но это больше похоже на метеорит или спутник какой то. То есть с неимоверный высоты . Киев. pic.twitter.com/MsU8OJwmYm— Olga🇩🇪🇺🇦Безумцы в очередь и на# (@Mensch_bleiben) April 19, 2023
キーウ上空では19日夜に発光体が確認された。現地メディアは爆発があったと報じている。SNSに公開されたビデオ映像からは眩しく光る落下物が確認できる。なおSNSでは謎の飛行物体を輸送するトラックの映像が拡散され、この発光体と関連があるのではないか、疑問視されている。
Видео из #Киев. Комментировать, только портить. pic.twitter.com/BCLquejsF1— BestuZheva Nataliia (@Bestuzheva_N) April 19, 2023
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