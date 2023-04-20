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キーウ上空で発光体、NASAの衛星が落下か
キーウ上空で発光体、NASAの衛星が落下か
ウクライナの首都キーウ（キエフ）にNASAの宇宙衛星が落下した。キーウ市軍事行政部のセルゲイ・ポプコ長官が現地メディア「ストラナ.ua」の取材に応じた中でコメントした。 2023年4月20日, Sputnik 日本
2023-04-20T07:26+0900
2023-04-20T07:30+0900
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ポプコ長官によると、地表での犠牲を防ぐため、空襲警報を発令したという。ただし、地対空防衛ミサイルシステムは稼働させなかった。キーウ上空では19日夜に発光体が確認された。現地メディアは爆発があったと報じている。SNSに公開されたビデオ映像からは眩しく光る落下物が確認できる。なおSNSでは謎の飛行物体を輸送するトラックの映像が拡散され、この発光体と関連があるのではないか、疑問視されている。関連ニュース
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キーウ上空で発光体、NASAの衛星が落下か

2023年4月20日, 07:26 (更新: 2023年4月20日, 07:30)
© AP Photo / Efrem Lukatskyキーウ上空で発光体、NASAの衛星が落下か
キーウ上空で発光体、NASAの衛星が落下か - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ウクライナの首都キーウ（キエフ）にNASAの宇宙衛星が落下した。キーウ市軍事行政部のセルゲイ・ポプコ長官が現地メディア「ストラナ.ua」の取材に応じた中でコメントした。
ポプコ長官によると、地表での犠牲を防ぐため、空襲警報を発令したという。ただし、地対空防衛ミサイルシステムは稼働させなかった。
キーウ上空では19日夜に発光体が確認された。現地メディアは爆発があったと報じている。SNSに公開されたビデオ映像からは眩しく光る落下物が確認できる。なおSNSでは謎の飛行物体を輸送するトラックの映像が拡散され、この発光体と関連があるのではないか、疑問視されている。
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