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首相、靖国神社に真榊奉納 春季例大祭、参拝は見送り
首相、靖国神社に真榊奉納 春季例大祭、参拝は見送り
岸田文雄首相は２１日、東京・九段北の靖国神社で始まった春季例大祭に合わせて「内閣総理大臣 岸田文雄」名で「真榊」と呼ばれる供物を奉納した。関係者によると、首相は２２日までの例大祭中の参拝は見送る。首相就任後の２０２１、２２年１０月の秋季例大祭、２２年４月の春季例大祭でも同様の対応を取っている。 2023年4月21日, Sputnik 日本
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靖国神社には極東国際軍事裁判（東京裁判）のＡ級戦犯が合祀されており、中国などが反発する可能性がある。超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバーは２１日、靖国神社を一斉参拝する。議連の逢沢一郎副会長（自民党）が参拝後、記者会見する予定だ。(c)KYODONEWS
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首相、靖国神社に真榊奉納 春季例大祭、参拝は見送り
2023年4月21日, 08:00 (更新: 2023年4月21日, 08:02)
岸田文雄首相は２１日、東京・九段北の靖国神社で始まった春季例大祭に合わせて「内閣総理大臣 岸田文雄」名で「真榊」と呼ばれる供物を奉納した。関係者によると、首相は２２日までの例大祭中の参拝は見送る。首相就任後の２０２１、２２年１０月の秋季例大祭、２２年４月の春季例大祭でも同様の対応を取っている。
靖国神社には極東国際軍事裁判（東京裁判）のＡ級戦犯が合祀されており、中国などが反発する可能性がある。
超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバーは２１日、靖国神社を一斉参拝する。議連の逢沢一郎副会長（自民党）が参拝後、記者会見する予定だ。