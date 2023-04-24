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市議選、維新が議席２倍超 公明、全員当選果たせず
市議選、維新が議席２倍超 公明、全員当選果たせず
... 2023年4月24日, Sputnik 日本
2023-04-24T07:15+0900
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自民党は７１０人で前回の６９８人から微増。立憲民主党は２６９人、共産党は５６０人で前回から５５人減らした。国民民主党６５人、れいわ新選組２５人、社民党３０人、政治家女子４８党１人、参政党６７人、諸派８２人だった。最も多い無所属は３６７９人で全体の５５・４％を占めた。(c)KYODONEWS
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市議選、維新が議席２倍超 公明、全員当選果たせず
統一地方選後半戦の２９４市議選は２４日午前、無投票を含め６６３５人の当選が決まった。日本維新の会（政治団体大阪維新の会を含む）は２５６人となり、前回２０１９年の１１３人から２倍超に増やした。公明党は８９１人で、兵庫県西宮市、高松市で１人ずつ落選し、目標としていた全員当選を果たせなかった。全員当選できなかったのは、前々回１５年の長野県松本市議選以来。
自民党は７１０人で前回の６９８人から微増。立憲民主党は２６９人、共産党は５６０人で前回から５５人減らした。国民民主党６５人、れいわ新選組２５人、社民党３０人、政治家女子４８党１人、参政党６７人、諸派８２人だった。最も多い無所属は３６７９人で全体の５５・４％を占めた。