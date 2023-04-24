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市議選、維新が議席２倍超 公明、全員当選果たせず

市議選、維新が議席２倍超 公明、全員当選果たせず

... 2023年4月24日, Sputnik 日本

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自民党は７１０人で前回の６９８人から微増。立憲民主党は２６９人、共産党は５６０人で前回から５５人減らした。国民民主党６５人、れいわ新選組２５人、社民党３０人、政治家女子４８党１人、参政党６７人、諸派８２人だった。最も多い無所属は３６７９人で全体の５５・４％を占めた。(c)KYODONEWS

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