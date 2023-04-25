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スーダン邦人退避完了 計５３人、首都の出国希望者

スーダン邦人退避完了 計５３人、首都の出国希望者

... 2023年4月25日, Sputnik 日本

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松野博一官房長官は記者会見で、比較的状況が安定している南部の国境付近に退避希望者が１人おり、他にさまざまな事情で退避を希望しない人が少数いるとした。４５人はハルツームから北東部ポートスーダンまで陸路で移動したと語った。外務省は２５日、在スーダン日本大使館を一時閉館したと発表した。ジブチに臨時事務所を設置して業務を継続する。４５人は日本のスーダン大使館員のほか、国際協力機構（ＪＩＣＡ）や国際機関の関係者ら。大使館員は全員の退避が完了したという。(c)KYODONEWS

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