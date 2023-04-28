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岸田首相「浮かれる勝利でない」 甘利氏と会食、補選結果に緊張感
岸田首相「浮かれる勝利でない」 甘利氏と会食、補選結果に緊張感
岸田文雄首相は２７日夜、自民党の甘利明前幹事長と東京都内の日本料理店で会食した。自民が４勝１敗となった衆参５補欠選挙や、統一地方選の結果を巡り「浮かれる勝利ではない。緊張感を持っていかないといけない」と述べた。甘利氏が記者団に明らかにした。 2023年4月28日, Sputnik 日本
2023-04-28T07:59+0900
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大型連休中に訪米を予定している甘利氏に対し、首相は「日韓関係改善など日本が取り組んでいることを米国側に伝えて思いを共有することが大事だ」とも語った。(c)KYODONEWS
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岸田首相「浮かれる勝利でない」 甘利氏と会食、補選結果に緊張感
岸田文雄首相は２７日夜、自民党の甘利明前幹事長と東京都内の日本料理店で会食した。自民が４勝１敗となった衆参５補欠選挙や、統一地方選の結果を巡り「浮かれる勝利ではない。緊張感を持っていかないといけない」と述べた。甘利氏が記者団に明らかにした。
大型連休中に訪米を予定している甘利氏に対し、首相は「日韓関係改善など日本が取り組んでいることを米国側に伝えて思いを共有することが大事だ」とも語った。