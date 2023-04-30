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Ｇ７、ＡＩ適切利用で共同声明へ デジタル相会合、群馬・高崎
Ｇ７、ＡＩ適切利用で共同声明へ デジタル相会合、群馬・高崎
群馬県高崎市で開催中の先進７カ国（Ｇ７）デジタル・技術相会合は３０日、最終日の討議が始まった。２９日は人工知能（ＡＩ）など新興技術の適切利用に関し「法の支配」など５原則で合意した。ＡＩの開発や利用の促進と規制のバランスについて、さらに議論し共同声明をまとめる。 2023年4月30日, Sputnik 日本
2023-04-30T13:45+0900
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対話型の「チャットＧＰＴ」といった文章や画像を作る生成ＡＩは利便性の高さから急速に利用が広がっている。一方で個人情報流出や著作権侵害などの懸念もあり、５原則には「イノベーションの機会の活用」と「適正手続き」も盛り込まれた。議長国の日本からは河野太郎デジタル相、松本剛明総務相、西村康稔経済産業相が参加した。(c)KYODONEWS
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Ｇ７、ＡＩ適切利用で共同声明へ デジタル相会合、群馬・高崎
群馬県高崎市で開催中の先進７カ国（Ｇ７）デジタル・技術相会合は３０日、最終日の討議が始まった。２９日は人工知能（ＡＩ）など新興技術の適切利用に関し「法の支配」など５原則で合意した。ＡＩの開発や利用の促進と規制のバランスについて、さらに議論し共同声明をまとめる。
対話型の「チャットＧＰＴ」といった文章や画像を作る生成ＡＩは利便性の高さから急速に利用が広がっている。一方で個人情報流出や著作権侵害などの懸念もあり、５原則には「イノベーションの機会の活用」と「適正手続き」も盛り込まれた。
議長国の日本からは河野太郎デジタル相、松本剛明総務相、西村康稔経済産業相が参加した。