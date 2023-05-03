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露西部で列車が爆破、脱線
露西部で列車が爆破、脱線
ロシア西部ブリャンスク州にあるスネジェチスカヤ駅で爆弾が作動し、列車が脱線した。ブリャンスク州のアレクサンドル・ボゴマズ州知事が発表した。 2023年5月3日, Sputnik 日本
2023-05-03T08:25+0900
2023-05-03T08:27+0900
ロシア
テロ
テロ事件
災害・事故・事件
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先にスネジェチスカヤ駅では複数の爆破装置が作動した模様。この結果、先頭車両を含む数両が脱線した。州知事によると、負傷者はいないという。現在、検察の調査委員会が調査を進めている。関連ニュース
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ロシア, テロ, テロ事件, 災害・事故・事件
ロシア, テロ, テロ事件, 災害・事故・事件

露西部で列車が爆破、脱線

2023年5月3日, 08:25 (更新: 2023年5月3日, 08:27)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / メディアバンクへ移行露西部で列車が爆破、脱線
露西部で列車が爆破、脱線 - Sputnik 日本, 1920, 03.05.2023
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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ロシア西部ブリャンスク州にあるスネジェチスカヤ駅で爆弾が作動し、列車が脱線した。ブリャンスク州のアレクサンドル・ボゴマズ州知事が発表した。
先にスネジェチスカヤ駅では複数の爆破装置が作動した模様。
この結果、先頭車両を含む数両が脱線した。州知事によると、負傷者はいないという。現在、検察の調査委員会が調査を進めている。
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