露西部で列車が爆破、脱線

CК РФ опубликовал видео с места подрыва грузового состава в Брянской области.



Напомним, сегодня на железнодорожных путях недалеко от станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска на Карачев, произошли три взрыва. В… https://t.co/2lHaXyOD8L pic.twitter.com/GlbtHneAqp