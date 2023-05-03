露西部で列車が爆破、脱線
2023年5月3日, 08:25 (更新: 2023年5月3日, 08:27)
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ロシア西部ブリャンスク州にあるスネジェチスカヤ駅で爆弾が作動し、列車が脱線した。ブリャンスク州のアレクサンドル・ボゴマズ州知事が発表した。
先にスネジェチスカヤ駅では複数の爆破装置が作動した模様。
CК РФ опубликовал видео с места подрыва грузового состава в Брянской области.— BG.Live (@bgmedia_site) May 2, 2023
Напомним, сегодня на железнодорожных путях недалеко от станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска на Карачев, произошли три взрыва. В… https://t.co/2lHaXyOD8L pic.twitter.com/GlbtHneAqp
この結果、先頭車両を含む数両が脱線した。州知事によると、負傷者はいないという。現在、検察の調査委員会が調査を進めている。
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