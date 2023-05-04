https://sputniknews.jp/20230504/15882759.html
林外相、鉱物資源でペルーと連携 外交１５０周年、訪問で関係強化
林外相、鉱物資源でペルーと連携 外交１５０周年、訪問で関係強化
中南米を歴訪中の林芳正外相は３日午前（日本時間３日深夜）、ペルーでヘルバシ外相と会談した。銅、亜鉛などの生産国として同国の重要性が高まっているとして、鉱物資源を含む経済分野で官民の連携を強化する方針で一致した。今年が両国の外交関係樹立１５０周年に当たることを踏まえ、さらなる２国間関係の強化も確認した。 2023年5月4日, Sputnik 日本
2023-05-04T12:57+0900
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林氏は、来年のアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の議長国を務めるペルーを全面支援する意向を伝達。日ペルー両国が参加する環太平洋連携協定（ＴＰＰ）を通じた経済活性化に期待を示した。その後、林氏はボルアルテ大統領と面会した。(c)KYODONEWS
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林外相、鉱物資源でペルーと連携 外交１５０周年、訪問で関係強化
中南米を歴訪中の林芳正外相は３日午前（日本時間３日深夜）、ペルーでヘルバシ外相と会談した。銅、亜鉛などの生産国として同国の重要性が高まっているとして、鉱物資源を含む経済分野で官民の連携を強化する方針で一致した。今年が両国の外交関係樹立１５０周年に当たることを踏まえ、さらなる２国間関係の強化も確認した。
林氏は、来年のアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の議長国を務めるペルーを全面支援する意向を伝達。日ペルー両国が参加する環太平洋連携協定（ＴＰＰ）を通じた経済活性化に期待を示した。