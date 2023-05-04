日本、水際対策終了　GWで各地賑わう

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
「小町通り商店街」を歩く人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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「小町通り商店街」を歩く人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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隅田川をクルーズ船で巡る国内外の観光客（東京都、2日）
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隅田川をクルーズ船で巡る国内外の観光客（東京都、2日）
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鶴岡八幡宮の酒樽の前で写真を撮る人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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鶴岡八幡宮の酒樽の前で写真を撮る人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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鶴岡八幡宮を訪れた人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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鶴岡八幡宮を訪れた人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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浅草寺付近で人力車に乗る観光客（東京都台東区、4月29日）
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浅草寺付近で人力車に乗る観光客（東京都台東区、4月29日）
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浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日）
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浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日）
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浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日）
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浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日）
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浅草寺で写真撮影に応じる女性たち（東京都台東区、4月29日）
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浅草寺で写真撮影に応じる女性たち（東京都台東区、4月29日）
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鶴岡八幡宮で橋を渡る人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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鶴岡八幡宮で橋を渡る人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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高徳院の鎌倉大仏を参拝する人々（神奈川県鎌倉市、3日）
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高徳院の鎌倉大仏を参拝する人々（神奈川県鎌倉市、3日）