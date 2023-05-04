日本
https://sputniknews.jp/20230504/gw-15874878.html
日本、水際対策終了　GWで各地賑わう
日本、水際対策終了　GWで各地賑わう
日本では4月29日、大型連休（ゴールデンウィーク）の開始に合わせ、入国制限などの新型コロナウイルス関連の水際対策を前倒しで終了した。連休真っただ中、多くの観光客で賑わう各地の観光スポットの様子を、スプートニクがお伝えする。 2023年5月4日, Sputnik 日本
2023-05-04T10:22+0900
2023-05-04T10:22+0900
写真
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/03/15876083_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0970f13db20565d67603fa6e90a06818.jpg
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/03/15876083_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4cf222005e98874224fe2128bff0af13.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, 写真, 国内
фото, 写真, 国内

日本、水際対策終了　GWで各地賑わう

2023年5月4日, 10:22
日本では4月29日、大型連休（ゴールデンウィーク）の開始に合わせ、入国制限などの新型コロナウイルス関連の水際対策を前倒しで終了した。連休真っただ中、多くの観光客で賑わう各地の観光スポットの様子を、スプートニクがお伝えする。
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

「小町通り商店街」を歩く人々（神奈川県鎌倉市、3日）

「小町通り商店街」を歩く人々（神奈川県鎌倉市、3日） - Sputnik 日本
1/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

「小町通り商店街」を歩く人々（神奈川県鎌倉市、3日）

© AFP 2023 / Richard A. Brooks

隅田川をクルーズ船で巡る国内外の観光客（東京都、2日）

隅田川をクルーズ船で巡る国内外の観光客（東京都、2日） - Sputnik 日本
2/10
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

隅田川をクルーズ船で巡る国内外の観光客（東京都、2日）

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

鶴岡八幡宮の酒樽の前で写真を撮る人々（神奈川県鎌倉市、3日）

鶴岡八幡宮の酒樽の前で写真を撮る人々（神奈川県鎌倉市、3日） - Sputnik 日本
3/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

鶴岡八幡宮の酒樽の前で写真を撮る人々（神奈川県鎌倉市、3日）

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

鶴岡八幡宮を訪れた人々（神奈川県鎌倉市、3日）

鶴岡八幡宮を訪れた人々（神奈川県鎌倉市、3日） - Sputnik 日本
4/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

鶴岡八幡宮を訪れた人々（神奈川県鎌倉市、3日）

© AFP 2023 / Philip Fong

浅草寺付近で人力車に乗る観光客（東京都台東区、4月29日）

浅草寺付近で人力車に乗る観光客（東京都台東区、4月29日） - Sputnik 日本
5/10
© AFP 2023 / Philip Fong

浅草寺付近で人力車に乗る観光客（東京都台東区、4月29日）

© AFP 2023 / Philip Fong

浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日）

浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日） - Sputnik 日本
6/10
© AFP 2023 / Philip Fong

浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日）

© AFP 2023 / Philip Fong

浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日）

浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日） - Sputnik 日本
7/10
© AFP 2023 / Philip Fong

浅草寺を訪れた観光客（東京都台東区、4月29日）

© AFP 2023 / Philip Fong

浅草寺で写真撮影に応じる女性たち（東京都台東区、4月29日）

浅草寺で写真撮影に応じる女性たち（東京都台東区、4月29日） - Sputnik 日本
8/10
© AFP 2023 / Philip Fong

浅草寺で写真撮影に応じる女性たち（東京都台東区、4月29日）

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

鶴岡八幡宮で橋を渡る人々（神奈川県鎌倉市、3日）

鶴岡八幡宮で橋を渡る人々（神奈川県鎌倉市、3日） - Sputnik 日本
9/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

鶴岡八幡宮で橋を渡る人々（神奈川県鎌倉市、3日）

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

高徳院の鎌倉大仏を参拝する人々（神奈川県鎌倉市、3日）

高徳院の鎌倉大仏を参拝する人々（神奈川県鎌倉市、3日） - Sputnik 日本
10/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

高徳院の鎌倉大仏を参拝する人々（神奈川県鎌倉市、3日）

国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала