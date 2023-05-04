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フィリピン沖でM5.4の地震
フィリピン沖でM5.4の地震
フィリピン北部沖で現地時間4日午前8時49分ごろ、マグニチュード5.4の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。 2023年5月4日, Sputnik 日本
2023-05-04T10:58+0900
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2023-05-04T11:03+0900
地震
フィリピン
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地震は現地時間4日午前8時49分（日本時間午前9時49分）ごろに観測された。震源地はフィリピン北部ルソン島のカガヤン・バレー地方ディカビサガンの南36.5キロの地点。震源の深さは16.3キロ。 現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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地震, フィリピン
フィリピン沖でM5.4の地震
2023年5月4日, 10:58 (更新: 2023年5月4日, 11:03)
フィリピン北部沖で現地時間4日午前8時49分ごろ、マグニチュード5.4の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。
地震
は現地時間4日午前8時49分（日本時間午前9時49分）ごろに観測された。震源地はフィリピン北部ルソン島のカガヤン・バレー地方ディカビサガンの南36.5キロの地点。震源の深さは16.3キロ。
現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。