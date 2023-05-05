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林外相、チリとＴＰＰで緊密連携 外相と会談、中南米を歴訪中
林外相、チリとＴＰＰで緊密連携 外相と会談、中南米を歴訪中
... 2023年5月5日, Sputnik 日本
2023-05-05T13:30+0900
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両氏は鉱物資源のサプライチェーン（供給網）強化や、脱炭素化に向けた協力を巡り意見交換。科学技術分野で協力を促進する協定に署名した。その後、林氏はボリッチ大統領とも面会した。(c)KYODONEWS
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林外相、チリとＴＰＰで緊密連携 外相と会談、中南米を歴訪中
中南米を歴訪中の林芳正外相は４日午前（日本時間５日未明）、チリでバンクラベレン外相と会談した。林氏は、チリが２月に環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の発効手続きを終えたことを歓迎。自由貿易を巡るＴＰＰの高水準なルールを維持するため、緊密に連携する方針で一致した。チリは２０１０年の交渉開始時からのメンバーだが、批准が遅れていた。
両氏は鉱物資源のサプライチェーン（供給網）強化や、脱炭素化に向けた協力を巡り意見交換。科学技術分野で協力を促進する協定に署名した。