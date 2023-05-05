https://sputniknews.jp/20230505/2000who-15908300.html
WHO、新型コロナの「パンデミック」解除を宣言 死者これまでに2000万人
WHO、新型コロナの「パンデミック」解除を宣言 死者これまでに2000万人
世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は5日、2020年に始まった新型コロナウイルスの「パンデミック（世界的大流行）」のステータスを解除したと発表した。また、新型コロナによってこれまでに少なくとも2000万人が死亡したとの見方を示した。 2023年5月5日, Sputnik 日本
2023-05-05T22:37+0900
2023-05-05T22:37+0900
2023-05-05T22:55+0900
新型コロナウイルス
新型コロナウイルス
who
伝染病
国際
病気
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/05/18/11343056_0:50:3091:1788_1920x0_80_0_0_67366f64fb3ab2904f2849d3e4703a71.jpg
テドロス事務局長は次のように述べている。テドロス事務局長によると、これまでに公式に報告された新型コロナの死者数は700万人。だが、実際の数はもっと多いといい、その数は少なくとも2000万人に達するという。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/05/18/11343056_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b701a1effd5518b33ec5ea27d5e36fcc.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
新型コロナウイルス, who, 伝染病, 国際, 病気
新型コロナウイルス, who, 伝染病, 国際, 病気
WHO、新型コロナの「パンデミック」解除を宣言 死者これまでに2000万人
2023年5月5日, 22:37 (更新: 2023年5月5日, 22:55)
追加情報は現在作成中
世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は5日、2020年に始まった新型コロナウイルスの「パンデミック（世界的大流行）」のステータスを解除したと発表した。また、新型コロナによってこれまでに少なくとも2000万人が死亡したとの見方を示した。
「WHOの専門家委員会は、COVID-19による国際的な公衆衛生における緊急事態のステータスの解除を提案した。私はこの勧告を受け、パンデミックの終わりを宣言した」
テドロス事務局長によると、これまでに公式に報告された新型コロナの死者数は700万人。だが、実際の数はもっと多いといい、その数は少なくとも2000万人に達するという。