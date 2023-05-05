日本
https://sputniknews.jp/20230505/tb2-15900441.html
キーウ上空でウクライナ軍のバイラクタルTB2が操作不能に、軍が撃墜を命令
キーウ上空でウクライナ軍のバイラクタルTB2が操作不能に、軍が撃墜を命令
キーウ上空でウクライナ軍の無人機、バイラクタルTB2が操作不能となり撃墜された。ウクライナ軍司令部が表明した。 2023年5月5日, Sputnik 日本
2023-05-05T08:14+0900
2023-05-05T08:14+0900
ウクライナ
事故
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e5/05/1b/8417071_0:230:3127:1989_1920x0_80_0_0_cafce4a4cb616f5bc741bed245657411.jpg
キーウでは5月4日20時頃、バイラクタルTB2が訓練中に操作不能となったことから、撃墜することが決定された。技術的なトラブルが問題と見られている。現地メディアは先に首都で銃声が聞こえると報じていた。これまでにもキーウでは複数の無人機が操作不能となり、落下する事故が起こっていた。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e5/05/1b/8417071_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_e5435b5009305cf9d89504da78d683ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウクライナ, 事故
ウクライナ, 事故

キーウ上空でウクライナ軍のバイラクタルTB2が操作不能に、軍が撃墜を命令

2023年5月5日, 08:14
© AFP 2023 / Birol BebekТурецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2
Турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 - Sputnik 日本, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Birol Bebek
キーウ上空でウクライナ軍の無人機、バイラクタルTB2が操作不能となり撃墜された。ウクライナ軍司令部が表明した。
キーウでは5月4日20時頃、バイラクタルTB2が訓練中に操作不能となったことから、撃墜することが決定された。技術的なトラブルが問題と見られている。
現地メディアは先に首都で銃声が聞こえると報じていた。
これまでにもキーウでは複数の無人機が操作不能となり、落下する事故が起こっていた。
関連ニュース
大統領府官邸へのドローン攻撃　もはや米国が背後にいることを疑う者はいない＝専門家
ゼレンスキーはロシアとの紛争を自ら煽動＝次期米大統領候補
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала