https://sputniknews.jp/20230505/tb2-15900441.html
キーウ上空でウクライナ軍のバイラクタルTB2が操作不能に、軍が撃墜を命令
キーウ上空でウクライナ軍のバイラクタルTB2が操作不能に、軍が撃墜を命令
キーウ上空でウクライナ軍の無人機、バイラクタルTB2が操作不能となり撃墜された。ウクライナ軍司令部が表明した。 2023年5月5日, Sputnik 日本
2023-05-05T08:14+0900
2023-05-05T08:14+0900
2023-05-05T08:14+0900
ウクライナ
事故
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e5/05/1b/8417071_0:230:3127:1989_1920x0_80_0_0_cafce4a4cb616f5bc741bed245657411.jpg
キーウでは5月4日20時頃、バイラクタルTB2が訓練中に操作不能となったことから、撃墜することが決定された。技術的なトラブルが問題と見られている。現地メディアは先に首都で銃声が聞こえると報じていた。これまでにもキーウでは複数の無人機が操作不能となり、落下する事故が起こっていた。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e5/05/1b/8417071_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_e5435b5009305cf9d89504da78d683ca.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ウクライナ, 事故
キーウ上空でウクライナ軍のバイラクタルTB2が操作不能に、軍が撃墜を命令
キーウ上空でウクライナ軍の無人機、バイラクタルTB2が操作不能となり撃墜された。ウクライナ軍司令部が表明した。
キーウでは5月4日20時頃、バイラクタルTB2が訓練中に操作不能となったことから、撃墜することが決定された。技術的なトラブルが問題と見られている。
現地メディアは先に首都で銃声が聞こえると報じていた。
これまでにもキーウでは複数の無人機が操作不能となり、落下する事故が起こっていた。