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キーウ上空でウクライナ軍のバイラクタルTB2が操作不能に、軍が撃墜を命令

キーウ上空でウクライナ軍のバイラクタルTB2が操作不能に、軍が撃墜を命令

キーウ上空でウクライナ軍の無人機、バイラクタルTB2が操作不能となり撃墜された。ウクライナ軍司令部が表明した。 2023年5月5日, Sputnik 日本

2023-05-05T08:14+0900

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キーウでは5月4日20時頃、バイラクタルTB2が訓練中に操作不能となったことから、撃墜することが決定された。技術的なトラブルが問題と見られている。現地メディアは先に首都で銃声が聞こえると報じていた。これまでにもキーウでは複数の無人機が操作不能となり、落下する事故が起こっていた。関連ニュース

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