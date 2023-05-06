https://sputniknews.jp/20230506/15912711.html
投資協定交渉加速で一致 日パラグアイ外相会談
投資協定交渉加速で一致 日パラグアイ外相会談
中南米を歴訪中の林芳正外相は５日午後（日本時間６日午前）、パラグアイでアリオラ外相と会談し、２国間の投資協定の締結交渉を加速させる方針で一致した。中南米では台湾と断交し、中国と外交関係を樹立する国が相次ぐ。台湾との関係が深いパラグアイの開発努力を今後も後押しする考えだと強調した。 2023年5月6日, Sputnik 日本
2023-05-06T16:34+0900
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林氏は会談で「良好な投資環境を持つパラグアイと経済関係を強化したい」と説明。日本が進めるインフラ整備の円滑な実施に向けた連携も確認した。その後、４月末の大統領選で勝利したペニャ氏とも面会し、祝意を伝えた。(c)KYODONEWS
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投資協定交渉加速で一致 日パラグアイ外相会談
中南米を歴訪中の林芳正外相は５日午後（日本時間６日午前）、パラグアイでアリオラ外相と会談し、２国間の投資協定の締結交渉を加速させる方針で一致した。中南米では台湾と断交し、中国と外交関係を樹立する国が相次ぐ。台湾との関係が深いパラグアイの開発努力を今後も後押しする考えだと強調した。
林氏は会談で「良好な投資環境を持つパラグアイと経済関係を強化したい」と説明。日本が進めるインフラ整備の円滑な実施に向けた連携も確認した。その後、４月末の大統領選で勝利したペニャ氏とも面会し、祝意を伝えた。