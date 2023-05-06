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米ヒューストンの石油精製工場で火災、2名負傷
米ヒューストンの石油精製工場で火災、2名負傷
米ヒューストンに置かれたエネルギー大手「シェル」の石油精製工場で5日に大規模な火災が発生した。現地メディアが報じた。 2023年5月6日, Sputnik 日本
2023-05-06T08:06+0900
2023-05-06T08:07+0900
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報道によると、火災は現地時間の5日14時54分頃（日本時間6日4時54分）に発生し、2人がこの火災で負傷した。火災の理由については明らかになっていない。SNSに投稿された動画からは、黒煙が立ち上っていることが確認できる。現地メディアの報道によると、火災発生前に大規模な爆発があったとのこと。関連ニュース
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米ヒューストンの石油精製工場で火災、2名負傷

2023年5月6日, 08:06 (更新: 2023年5月6日, 08:07)
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米ヒューストンの石油精製工場で火災、2名負傷 - Sputnik 日本, 1920, 06.05.2023
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米ヒューストンに置かれたエネルギー大手「シェル」の石油精製工場で5日に大規模な火災が発生した。現地メディアが報じた。
報道によると、火災は現地時間の5日14時54分頃（日本時間6日4時54分）に発生し、2人がこの火災で負傷した。火災の理由については明らかになっていない。
SNSに投稿された動画からは、黒煙が立ち上っていることが確認できる。
現地メディアの報道によると、火災発生前に大規模な爆発があったとのこと。
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