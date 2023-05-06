米ヒューストンの石油精製工場で火災、2名負傷
2023年5月6日, 08:06 (更新: 2023年5月6日, 08:07)
© Sputnik / Николай Хижняк //
米ヒューストンに置かれたエネルギー大手「シェル」の石油精製工場で5日に大規模な火災が発生した。現地メディアが報じた。
報道によると、火災は現地時間の5日14時54分頃（日本時間6日4時54分）に発生し、2人がこの火災で負傷した。火災の理由については明らかになっていない。
SNSに投稿された動画からは、黒煙が立ち上っていることが確認できる。
DEER PARK FIRE: Large clouds of black smoke fill the sky after an explosion at PEMEX industrial plant at 5900 SH-225 in Deer Park. #deerparkfire #deerpark— FOX26Houston (@FOX26Houston) May 5, 2023
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現地メディアの報道によると、火災発生前に大規模な爆発があったとのこと。
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