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【ライブ】チャールズ3世の戴冠式が始まる
【ライブ】チャールズ3世の戴冠式が始まる
英国・ロンドンのウエストミンスター寺院で6日午前11時（日本時間同日午後7時）から、英国王チャールズ3世の戴冠式が行われる。昨年死去したエリザベス2世の戴冠式が行われた1953年以来、70年ぶりとなる。 2023年5月6日, Sputnik 日本
2023-05-06T18:55+0900
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戴冠式の様子は英王室の公式YouTubeチャンネルでも中継されている。日本からは天皇陛下の代理として、秋篠宮ご夫妻が出席する。チャールズ3世は皇太子時代の2019年、天皇陛下の即位の礼に出席していた。関連ニュース
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【ライブ】チャールズ3世の戴冠式が始まる
2023年5月6日, 18:55 (更新: 2023年5月6日, 19:33)
英国・ロンドンのウエストミンスター寺院で6日午前11時（日本時間同日午後7時）から、英国王チャールズ3世の戴冠式が行われる。昨年死去したエリザベス2世の戴冠式が行われた1953年以来、70年ぶりとなる。
戴冠式の様子は英王室の公式YouTubeチャンネルでも中継されている。
日本からは天皇陛下の代理として、秋篠宮ご夫妻が出席する。チャールズ3世は皇太子時代の2019年、天皇陛下の即位の礼に出席していた。