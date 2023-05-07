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首相訪韓、午後に首脳会談へ １１年以来の「シャトル外交」

首相訪韓、午後に首脳会談へ １１年以来の「シャトル外交」

岸田文雄首相は７日午前、韓国へ向けて政府専用機で羽田空港を出発する。午後に尹錫悦大統領とソウルの大統領府で会談し、北朝鮮の核・ミサイル対応での連携や経済関係の強化で合意する見通し。２０１１年以来途絶えていた日韓首脳同士の相互訪問「シャトル外交」が、３月の尹氏来日に続き本格的に再開する。 2023年5月7日, Sputnik 日本

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首相はソウル到着後、国立墓地「顕忠院」で献花。首脳会談に続いて尹氏との共同記者会見に臨み、夕食会も予定されている。会談では、対北朝鮮を巡り日韓、日米韓連携の強化を確認する。元徴用工訴訟問題をきっかけに日韓が互いに講じた輸出規制措置の解除を踏まえ、半導体の安定供給について意見を交わす。元徴用工問題では、歴史認識を巡る歴代内閣の立場の継承を改めて表明し、韓国政府の解決策推進を後押しする考えだ。訪韓には裕子夫人が同行する。日本の首相による訪韓は、１８年２月に当時の安倍晋三首相が平昌五輪開会式に出席して以来。シャトル外交としては１１年１０月の野田佳彦首相が最後だった。(c)KYODONEWS

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