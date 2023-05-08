https://sputniknews.jp/20230508/15932498.html
日本 活動家らが防衛省庁舎前で辺野古基地建設反対デモを実施
日本 活動家らが防衛省庁舎前で辺野古基地建設反対デモを実施
東京の防衛省庁舎の前で8日、沖縄県辺野古の基地建設に反対するデモが行われた。スプートニクの特派員は、なぜ基地建設に反対するのか、どんな解決策を提案するのか、活動家らに意見を聞いた。 2023年5月8日, Sputnik 日本
2023-05-08T20:22+0900
2023-05-08T20:22+0900
2023-05-08T20:30+0900
国内
軍事
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/08/15932156_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_6db5d43bec1454bd16a3f1386844d5d4.jpg
このデモには、約50人が参加した。参加者の1人が、自身の考えをスプートニクに対して語った。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/08/15932156_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d423bcce47ae9394b68c23be756704d0.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 軍事, 政治
日本 活動家らが防衛省庁舎前で辺野古基地建設反対デモを実施
2023年5月8日, 20:22 (更新: 2023年5月8日, 20:30)
東京の防衛省庁舎の前で8日、沖縄県辺野古の基地建設に反対するデモが行われた。スプートニクの特派員は、なぜ基地建設に反対するのか、どんな解決策を提案するのか、活動家らに意見を聞いた。
このデモには、約50人が参加した。参加者の1人が、自身の考えをスプートニクに対して語った。
「なんで反対するのかと一言でいうと、辺野古の新基地建設の名目は、普天間基地を移転させて、沖縄の人たちの負担を減らすためにやるというもの。実際には新しい負担を強いるもので、新しい強力な軍事基地を作るものだという事だと思っている。それは絶対許せないと考えている。色々な計画をみても、普天間が帰ってくるという見込みはない。それ以上に新たな米軍の基地が建設されるということは、辺野古の海を埋め立てて自然を壊して、負担を増やすことにしかならない。沖縄の70％の人がずっと反対しているわけで、そういう沖縄の民意を無視してやることは許せない」