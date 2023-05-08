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エクアドルでM5.6の地震
エクアドルでM5.6の地震
南米エクアドルで日本時間8日午前9時51分ごろ、マグニチュード5.6の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2023年5月8日, Sputnik 日本
2023-05-08T11:44+0900
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地震
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地震は協定世界時（UTC）で8日午前0時51分ごろ観測された。震源地は同国中南部クエンカ市の北東40キロおよびアソゲス市の北東16キロの地点。震源の深さは100キロ。現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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地震, エクアドル, ラテン・アメリカ
エクアドルでM5.6の地震
南米エクアドルで日本時間8日午前9時51分ごろ、マグニチュード5.6の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震
は協定世界時（UTC）で8日午前0時51分ごろ観測された。震源地は同国中南部クエンカ市の北東40キロおよびアソゲス市の北東16キロの地点。震源の深さは100キロ。
現在のところ、死傷者や建物の倒壊に関する情報は入っていない。