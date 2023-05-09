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Ｇ７首脳の配偶者ら、宮島訪問へ サミット、昼食にお好み焼きも

Ｇ７首脳の配偶者ら、宮島訪問へ サミット、昼食にお好み焼きも

政府は８日、広島市での先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）に出席する首脳の配偶者向け行事の概要を公表した。初日の１９日は、岸田文雄首相の裕子夫人がたしなむ茶道を紹介し、伝統的な和食を提供。２日目には世界遺産・厳島神社で知られる宮島で過ごし、昼食には広島名物のお好み焼きを振る舞う。 2023年5月9日, Sputnik 日本

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最終日の２１日は原爆で大きな被害を受け、後に復旧した広島市内の庭園「縮景園」や、広島県立美術館を訪問する。(c)KYODONEWS

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