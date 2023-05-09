https://sputniknews.jp/20230509/15936147.html

入管法改正案、衆院を通過 送還停止制限に反対根強く

入管法改正案、衆院を通過 送還停止制限に反対根強く

... 2023年5月9日, Sputnik 日本

2023-05-09T15:30+0900

2023-05-09T15:30+0900

2023-05-09T15:30+0900

国内

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/495/48/4954825_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_02c43e6ac91c5bb8a080c137eb4f5246.jpg

法改正は、不法滞在などで強制退去を命じられても、本国送還を拒む人の入管施設への長期収容解消が狙い。３回目の申請以降は「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ送還する。(c)KYODONEWS

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, 政治