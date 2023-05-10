https://sputniknews.jp/20230510/15943109.html
独軍事コンツェルン、ウクライナでの兵器製造目指す
独軍事コンツェルン、ウクライナでの兵器製造目指す
ドイツの軍事コンツェルン「ラインメタル（Rheinmetall）」は戦車、弾薬、防空ミサイルシステムをウクライナで製造するための契約を近く締結する。独紙ヴェルトがラインメタル社のアーミン・パッパーガーCEOの発言を引用して報じた。 2023年5月10日, Sputnik 日本
2023-05-10T13:25+0900
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ラインメタル側によると、ウクライナでは地元企業と協力し、ドイツの主力戦車「パンター」に加え、輸送兵器、防空ミサイルシステム、弾薬を製造するという。契約は数週間以内に成立する模様。コンツェルン側はこの契約により、中長期的にウクライナ軍の防衛能力引き上げに貢献する用意があるとのこと。関連ニュース
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ドイツの軍事コンツェルン「ラインメタル（Rheinmetall）」は戦車、弾薬、防空ミサイルシステムをウクライナで製造するための契約を近く締結する。独紙ヴェルトがラインメタル社のアーミン・パッパーガーCEOの発言を引用して報じた。
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側によると、ウクライナでは地元企業と協力し、ドイツの主力戦車「パンター」
に加え、輸送兵器、防空ミサイルシステム、弾薬を製造するという。契約は数週間以内に成立する模様。コンツェルン側はこの契約により、中長期的にウクライナ軍の防衛能力引き上げに貢献する用意があるとのこと。