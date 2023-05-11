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トンガ王国沿岸部　M7.6の大地震
トンガ王国沿岸部　M7.6の大地震
太平洋南部にあるトンガ王国の沿岸部でマグニチュード7.6の大型地震が発生。米地質学研究所が発表した。 2023年5月11日, Sputnik 日本
2023-05-11T01:59+0900
2023-05-11T02:09+0900
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地震の発生時刻は協定世界時16時02分（日本時間5月11日午前1時2分）。震源地は人口2万2000都市の首都ヌクアロファの南およそ619キロの地点で震源の深さは210キロ。この地震による人的物的被害については現段階では情報が入っていない。
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トンガ王国沿岸部　M7.6の大地震

2023年5月11日, 01:59 (更新: 2023年5月11日, 02:09)
© Fotolia / Petrovich12 / 地震計
地震計 - Sputnik 日本, 1920, 11.05.2023
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太平洋南部にあるトンガ王国の沿岸部でマグニチュード7.6の大型地震が発生。米地質学研究所が発表した。
地震の発生時刻は協定世界時16時02分（日本時間5月11日午前1時2分）。震源地は人口2万2000都市の首都ヌクアロファの南およそ619キロの地点で震源の深さは210キロ。
この地震による人的物的被害については現段階では情報が入っていない。
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