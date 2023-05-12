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新興国首脳も原爆資料館へ インド核実験後初、韓国も

新興国首脳も原爆資料館へ インド核実験後初、韓国も

... 2023年5月12日, Sputnik 日本

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Ｇ７首脳も１９日に資料館視察を予定。首相は核兵器不使用の歴史を継続させる決意を招待国首脳とも共有し、逆風下にある国際的な核軍縮機運を再び醸成したい考えだ。広島市によると、非保有国だが韓国大統領の視察も、詳しい記録が残っている６３年以降では初めて。過去には、９２年にゴルバチョフ元ソ連大統領、２０１６年にオバマ米大統領が訪れた。外務省は１１日、サミットの主な日程を公表した。９回ある討議のうち招待国を交えた拡大会合は３回。最終日の２１日午後には首相が議長として記者会見に臨む。(c)KYODONEWS

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