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今週のベストショット 5月6日―5月12日
今週のベストショット 5月6日―5月12日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2023年5月12日, Sputnik 日本
2023-05-12T20:13+0900
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今週のベストショット 5月6日―5月12日
2023年5月12日, 20:13 (更新: 2023年5月12日, 20:35)
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Pool/Leon Neal
戴冠式終了後、バッキンガム宮殿のバルコニーから姿を見せた国王チャールズ3世とカミラ王妃（英ロンドン、6日）
戴冠式終了後、バッキンガム宮殿のバルコニーから姿を見せた国王チャールズ3世とカミラ王妃（英ロンドン、6日）
© AP Photo / Moses Sawasawa
洪水で損壊した家屋のそばを歩く人々（コンゴ・南キヴ州、6日）
洪水で損壊した家屋のそばを歩く人々（コンゴ・南キヴ州、6日）
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
大祖国戦争戦勝78周年を記念する軍事パレードに参加するため、赤の広場に向かって行進する兵士（ロシア・モスクワ、9日）
大祖国戦争戦勝78周年を記念する軍事パレードに参加するため、赤の広場に向かって行進する兵士（ロシア・モスクワ、9日）
© AP Photo / Ng Han Guan
オフィスビルの外で消火技術のテストを受ける従業員（中国・北京、8日）
オフィスビルの外で消火技術のテストを受ける従業員（中国・北京、8日）
© AFP 2023 / Ina Fassbender
爆破解体されるアウトバーン（高速道路）A45号線のラーメーデ高架橋の写真を撮影する人々（ドイツ・リューデンシャイト近郊、7日）
爆破解体されるアウトバーン（高速道路）A45号線のラーメーデ高架橋の写真を撮影する人々（ドイツ・リューデンシャイト近郊、7日）
© AFP 2023 / Peter Parks
ロボット・AI企業「ハンソン・ロボティクス」でテスト中の最新型ロボット「ソフィア」（香港、10日）
ロボット・AI企業「ハンソン・ロボティクス」でテスト中の最新型ロボット「ソフィア」（香港、10日）
© AFP 2023 / Alfredo Estrella
リオ・グランデ川を渡って米国へ入国するため、有刺鉄線を越える人々（メキシコ・マタモロス、10日）
リオ・グランデ川を渡って米国へ入国するため、有刺鉄線を越える人々（メキシコ・マタモロス、10日）
© AP Photo / Fatima Shbair
イスラエルへ向けて発射されるロケット弾（パレスチナ自治区・ガザ地区、10日）
イスラエルへ向けて発射されるロケット弾（パレスチナ自治区・ガザ地区、10日）
© AP Photo / Alvaro Barrientos
貧しい人々や巡礼者を助けた聖人サント・ドミンゴを称える式典に参加する人々（スペイン・サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサーダ、10日）
貧しい人々や巡礼者を助けた聖人サント・ドミンゴを称える式典に参加する人々（スペイン・サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサーダ、10日）
© AP Photo / K.M. Chaudary
イムラン・カーン前首相の逮捕に抗議する支持者を拘束する警察（パキスタン・ラホール、10日）
イムラン・カーン前首相の逮捕に抗議する支持者を拘束する警察（パキスタン・ラホール、10日）
© Sputnik / Akylbek Batyrbekov / メディアバンクへ移行
市民による行進「不滅の連隊」に参加する人々（キルギス・ビシュケク、9日）
市民による行進「不滅の連隊」に参加する人々（キルギス・ビシュケク、9日）
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / メディアバンクへ移行
港で休息をとるトド（ロシア・ネヴェリスク、7日）
© AFP 2023 / Loic Venance
研究機関「フランス建築科学技術センター」で、ジュール・ヴェルヌ風洞の横に立つ従業員（フランス・ナント、9日）
研究機関「フランス建築科学技術センター」で、ジュール・ヴェルヌ風洞の横に立つ従業員（フランス・ナント、9日）