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途上国へのワクチン供給を支援 Ｇ７保健相会合、共同声明

途上国へのワクチン供給を支援 Ｇ７保健相会合、共同声明

長崎市で開かれた先進７カ国（Ｇ７）保健相会合は１４日、新型コロナウイルス禍の教訓を踏まえ、ワクチンや治療薬、検査薬を、発展途上国を含めた世界各地に公平に供給する必要性を明記した共同声明を採択し、閉幕した。製造から流通までを迅速、円滑に行えるよう、国際機関との連携を強化し支援する。 2023年5月14日, Sputnik 日本

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新型コロナワクチンについて「製造、調達のプロセスで多くの課題に直面した」と指摘。将来の感染症危機に備え、特に低・中所得国に行き渡るようにすることが重要だとした。財政的な負担能力や質にも配慮する。途上国向けに設立された「パンデミック基金」の運用が成功するよう、財政面や技術面の支援を拡充する。(c)KYODONEWS

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