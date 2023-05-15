https://sputniknews.jp/20230515/15987295.html
海洋安保や宇宙、EUと協力強化 林外相、サイバー分野も意欲
海洋安保や宇宙、EUと協力強化 林外相、サイバー分野も意欲
【ストックホルム共同】林芳正外相は14日、年内開催を想定する欧州連合（EU）との定期首脳協議に向け、海洋安全保障や宇宙・サイバー分野での協力強化に意欲を示した。訪問先のスウェーデン・ストックホルムで記者団に述べた。 2023年5月15日, Sputnik 日本
2023-05-15T08:03+0900
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覇権主義的な動きを強める中国を念頭に「インド太平洋の国際秩序を守るため、欧州との結束が死活的に重要だ」と重ねて強調した。これに先立ちスウェーデンのビルストロム外相と会談し、同国の北大西洋条約機構（NATO）加盟申請を支持すると伝えた。ビルストロム氏は加盟に意欲を示し、日本とNATOの関係強化を歓迎した。(c)KYODONEWS
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海洋安保や宇宙、EUと協力強化 林外相、サイバー分野も意欲
【ストックホルム共同】林芳正外相は14日、年内開催を想定する欧州連合（EU）との定期首脳協議に向け、海洋安全保障や宇宙・サイバー分野での協力強化に意欲を示した。訪問先のスウェーデン・ストックホルムで記者団に述べた。
覇権主義的な動きを強める中国を念頭に「インド太平洋の国際秩序を守るため、欧州との結束が死活的に重要だ」と重ねて強調した。
これに先立ちスウェーデンのビルストロム外相と会談し、同国の北大西洋条約機構（NATO）加盟申請を支持すると伝えた。ビルストロム氏は加盟に意欲を示し、日本とNATOの関係強化を歓迎した。