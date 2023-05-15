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ルガンスクで爆発 爆破の可能性も
ルガンスクで爆発 爆破の可能性も
ルガンスク中心部で爆発があった。ルガンスク人民共和国のパセチニク首長代行が発表した。現場では緊急対応当局が活動している。 2023年5月15日, Sputnik 日本
2023-05-15T20:31+0900
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スプートニク通信の特派員によると、爆発は共和国テレビ局の近くで発生し、現場から500メートルの範囲には共和国政府や議会の建物がある。緊急対応当局によると、爆発で5人が負傷した。
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ルガンスクで爆発 爆破の可能性も
2023年5月15日, 20:31 (更新: 2023年5月15日, 21:14)
ルガンスク中心部で爆発があった。ルガンスク人民共和国のパセチニク首長代行が発表した。現場では緊急対応当局が活動している。
スプートニク通信の特派員によると、爆発
は共和国テレビ局の近くで発生し、現場から500メートルの範囲には共和国政府や議会の建物がある。