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【図説】2023年トルコ大統領選挙（随時更新）
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今年建国100周年を迎えるトルコではきょう14日、大統領選挙の投開票が行われる。今回の大統領選には現職のエルドアン大統領のほか、共和人民党（CHP）のクルチダルオール党首、故国党のインジェ党首、小党4党によるATA同盟のオアン候補が立候補している。4人の得票率を、スプートニクが随時お伝えする。 2023年5月15日, Sputnik 日本
2023-05-15T01:26+0900
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【図説】2023年トルコ大統領選挙（随時更新）
2023年5月15日, 01:26 (更新: 2023年5月15日, 01:46)
今年建国100周年を迎えるトルコではきょう14日、大統領選挙の投開票が行われる。今回の大統領選には現職のエルドアン大統領のほか、共和人民党（CHP）のクルチダルオール党首、故国党のインジェ党首、小党4党によるATA同盟のオアン候補が立候補している。4人の得票率を、スプートニクが随時お伝えする。