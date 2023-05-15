【図説】2023年トルコ大統領選挙（随時更新）

今年建国100周年を迎えるトルコではきょう14日、大統領選挙の投開票が行われる。今回の大統領選には現職のエルドアン大統領のほか、共和人民党（CHP）のクルチダルオール党首、故国党のインジェ党首、小党4党によるATA同盟のオアン候補が立候補している。4人の得票率を、スプートニクが随時お伝えする。