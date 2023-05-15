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クリル諸島で5.1の地震
クリル諸島で5.1の地震
クリル諸島付近で15日午前、マグニチュード5.1の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁カムチャツカ支部が発表した。 2023年5月15日, Sputnik 日本
2023-05-15T08:38+0900
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地震
ロシア
クリル諸島
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地震は、5月15日午前9時（日本時間午前7時）に発生。震源地は太平洋上、イトゥルップ島（択捉島）レイドヴォ村の東50キロの地点。震源の深さは102キロ。現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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地震, ロシア, クリル諸島
クリル諸島で5.1の地震
クリル諸島付近で15日午前、マグニチュード5.1の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁カムチャツカ支部が発表した。
地震は、5月15日午前9時（日本時間午前7時）に発生。震源地は太平洋上、イトゥルップ島（択捉島）レイドヴォ村の東50キロの地点。震源の深さは102キロ。
現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。