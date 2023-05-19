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南太平洋のニューカレドニアでM7.7の地震、津波警報発令
南太平洋のニューカレドニアでM7.7の地震、津波警報発令
南太平洋のニューカレドニア諸島沿岸でマグニチュード7.7の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。 2023年5月19日, Sputnik 日本
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震源地はニューカレドニアの主要都市ヌメアから448キロの地点で、震源の深さは37キロ。この地震によりニューカレドニアから1000キロ以内の地域では津波到来の可能性がある。バヌアツではこの地震により1メートルから3メートルの津波が到来するとのこと。
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南太平洋のニューカレドニアでM7.7の地震、津波警報発令

2023年5月19日, 13:00 (更新: 2023年5月19日, 13:04)
© Depositphotos.com / Destinacigdem / ニューカレドニアでM7.7の地震、津波警報発令
ニューカレドニアでM7.7の地震、津波警報発令 - Sputnik 日本, 1920, 19.05.2023
© Depositphotos.com / Destinacigdem /
南太平洋のニューカレドニア諸島沿岸でマグニチュード7.7の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。
震源地はニューカレドニアの主要都市ヌメアから448キロの地点で、震源の深さは37キロ。
この地震によりニューカレドニアから1000キロ以内の地域では津波到来の可能性がある。バヌアツではこの地震により1メートルから3メートルの津波が到来するとのこと。
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