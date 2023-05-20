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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230520/16046058.html
ロシア軍、アルチェモフスクを完全に解放
ロシア軍、アルチェモフスクを完全に解放
ロシア軍は、アルチェモフスク (ウクライナ名：バフムート)に対する管理を完全に確立した。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏が明らかにした。 2023年5月20日, Sputnik 日本
2023-05-20T22:10+0900
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2023-05-20T22:26+0900
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プリゴジン氏はテレグラムに「5月20日正午の時点で、アルチェモフスクは完全に制圧された」と投稿した。
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ロシア軍、アルチェモフスクを完全に解放
2023年5月20日, 22:10
(更新:
2023年5月20日, 22:26
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ロシア軍は、アルチェモフスク (ウクライナ名：バフムート)に対する管理を完全に確立した。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏が明らかにした。
プリゴジン氏はテレグラムに「5月20日正午の時点で、
アルチェモフスク
は完全に制圧された」と投稿した。
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