日本
https://sputniknews.jp/20230521/16048580.html
ロシアでコーランを燃やす動画が投稿、容疑者はウクライナ保安庁の指令と証言
ロシアでコーランを燃やす動画が投稿、容疑者はウクライナ保安庁の指令と証言
ロシア南部のヴォルゴグラード市キーロフ区ではイスラム教の聖典コーランを燃やす動画がSNSに投稿されて問題となった。検察委員会に拘束された容疑者はウクライナ保安庁の指令によりこの行為に加担したと証言した。報償金は1万ルーブルだったという。ロシア連邦検察委員会が発表した。 2023年5月21日, Sputnik 日本
2023-05-21T10:48+0900
2023-05-21T10:49+0900
ロシア
災害・事故・事件
ウクライナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/520/67/5206774_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_300cc78a74fa7a69f9e002026ad83e47.jpg
逮捕されたのは現地に暮らすニキータ・ジュラヴェリという男。容疑者はイスラム教の寺院を前にコーランを燃やすという反社会的行為に加え、ロシア軍の施設を撮影し、ウクライナ側に情報を提供していた模様。容疑者は反社会的行為の罰則について定めたロシア刑法148条2項に従い起訴された。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/520/67/5206774_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_47aecd0b900844c21bb2fa29a806e6ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, 災害・事故・事件, ウクライナ
ロシア, 災害・事故・事件, ウクライナ

ロシアでコーランを燃やす動画が投稿、容疑者はウクライナ保安庁の指令と証言

2023年5月21日, 10:48 (更新: 2023年5月21日, 10:49)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / メディアバンクへ移行ロシアでコーランを燃やす動画が投稿、容疑者はウクライナ保安庁の指令と証言
ロシアでコーランを燃やす動画が投稿、容疑者はウクライナ保安庁の指令と証言 - Sputnik 日本, 1920, 21.05.2023
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
メディアバンクへ移行
ロシア南部のヴォルゴグラード市キーロフ区ではイスラム教の聖典コーランを燃やす動画がSNSに投稿されて問題となった。検察委員会に拘束された容疑者はウクライナ保安庁の指令によりこの行為に加担したと証言した。報償金は1万ルーブルだったという。ロシア連邦検察委員会が発表した。
逮捕されたのは現地に暮らすニキータ・ジュラヴェリという男。容疑者はイスラム教の寺院を前にコーランを燃やすという反社会的行為に加え、ロシア軍の施設を撮影し、ウクライナ側に情報を提供していた模様。
容疑者は反社会的行為の罰則について定めたロシア刑法148条2項に従い起訴された。
関連ニュース
米国は西側を自分たちの意思に服従させるためにウクライナ危機を利用した＝ラブロフ露外相
ウクライナ軍はベトナムやイラクにおける米国の「偉業」を繰り返している　白リン弾で民間人を攻撃
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала