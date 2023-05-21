ロシアでコーランを燃やす動画が投稿、容疑者はウクライナ保安庁の指令と証言
2023年5月21日, 10:48 (更新: 2023年5月21日, 10:49)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
ロシア南部のヴォルゴグラード市キーロフ区ではイスラム教の聖典コーランを燃やす動画がSNSに投稿されて問題となった。検察委員会に拘束された容疑者はウクライナ保安庁の指令によりこの行為に加担したと証言した。報償金は1万ルーブルだったという。ロシア連邦検察委員会が発表した。
逮捕されたのは現地に暮らすニキータ・ジュラヴェリという男。容疑者はイスラム教の寺院を前にコーランを燃やすという反社会的行為に加え、ロシア軍の施設を撮影し、ウクライナ側に情報を提供していた模様。
FSB shows footage of detainee for burning Koran in Volgograd— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) May 20, 2023
The burning of the Koran in Volgograd took place at the direction of the special services of Ukraine for 10 thousand rubles, the detainee said during interrogation. pic.twitter.com/eN5kA32LDZ
容疑者は反社会的行為の罰則について定めたロシア刑法148条2項に従い起訴された。
Volgograd, Russia - koran burning in front of mosque - person was detained pic.twitter.com/nyXxETvyOS— KradOfanSpirit (@EarthlyTweet) May 20, 2023
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