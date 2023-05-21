https://sputniknews.jp/20230521/m50-16051387.html
クリル諸島でM5.0の地震
クリル諸島でM5.0の地震
クリル諸島付近で21日午後、マグニチュード5.0の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁カムチャツカ支部が発表した。 2023年5月21日, Sputnik 日本
2023-05-21T20:39+0900
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ロシア
クリル諸島
地震
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地震は、5月21日午後9時（日本時間午後7時）に発生。震源地は太平洋上、シコタン島（色丹島）マロクリリスク村の西南39キロの地点。震源の深さは41キロ。 現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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ロシア, クリル諸島, 地震
クリル諸島でM5.0の地震
クリル諸島付近で21日午後、マグニチュード5.0の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁カムチャツカ支部が発表した。
地震は、5月21日午後9時（日本時間午後7時）に発生。震源地は太平洋上、シコタン島（色丹島）マロクリリスク村の西南39キロの地点。震源の深さは41キロ。
現在のところ、津波の危険や死傷者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。