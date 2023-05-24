日本
G7広島サミット - Sputnik 日本, 1920, 16.05.2023
G7広島サミット
2023年、G7の議長国は日本に引き継がれた。G7サミットは19日から21日にかけて、1945年8月6日に米国が原爆を投下した広島県で開催される。主要7か国に加え、オーストラリア、ブラジル、ベトナム、インド、韓国、インドネシア、クック諸島、コモロ諸島が招待された。
https://sputniknews.jp/20230524/16073031.html
首相「核軍縮へ努力継続」　Ｇ７首脳文書の意義強調
首相「核軍縮へ努力継続」　Ｇ７首脳文書の意義強調
... 2023年5月24日, Sputnik 日本
2023-05-24T13:15+0900
2023-05-24T13:15+0900
g7広島サミット
国際
岸田文雄
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e5/0a/19/9372700_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_0ab02e59ecedb4407f387abc4a73ebef.jpg
首相は「核兵器のない世界に向けた国際的な機運をいま一度高めることができた」と説明。昨年公表した行動計画「ヒロシマ・アクション・プラン」に触れ「一つ一つ実行に移し、現実的で実践的な取り組みを強化する」とした。(c)KYODONEWS
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e5/0a/19/9372700_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_ae1877887f72301e776bf7989887fdec.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国際, 岸田文雄
国際, 岸田文雄

首相「核軍縮へ努力継続」　Ｇ７首脳文書の意義強調

2023年5月24日, 13:15
© AP Photo / Eugene Hoshiko首相「核軍縮へ努力継続」　Ｇ７首脳文書の意義強調
首相「核軍縮へ努力継続」　Ｇ７首脳文書の意義強調 - Sputnik 日本, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
岸田文雄首相は２４日の参院本会議で、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で発表した共同文書「核軍縮に関するＧ７首脳広島ビジョン」の意義を強調した。「さまざまな意見があることは承知しているが、文書を強固なステップ台として核兵器国の関与を得るべく努力を継続する」と述べた。広島ビジョンを巡っては、被爆者らから核兵器禁止条約に言及していないなどとして落胆の声が相次いでいる。
首相は「核兵器のない世界に向けた国際的な機運をいま一度高めることができた」と説明。昨年公表した行動計画「ヒロシマ・アクション・プラン」に触れ「一つ一つ実行に移し、現実的で実践的な取り組みを強化する」とした。
(c)KYODONEWS
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала