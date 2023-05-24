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首相「核軍縮へ努力継続」 Ｇ７首脳文書の意義強調

首相「核軍縮へ努力継続」 Ｇ７首脳文書の意義強調

... 2023年5月24日, Sputnik 日本

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g7広島サミット

国際

岸田文雄

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首相は「核兵器のない世界に向けた国際的な機運をいま一度高めることができた」と説明。昨年公表した行動計画「ヒロシマ・アクション・プラン」に触れ「一つ一つ実行に移し、現実的で実践的な取り組みを強化する」とした。(c)KYODONEWS

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