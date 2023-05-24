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ウクライナ軍ザルジニー総司令官 露軍ミサイル攻撃により頭部負傷 ヘルソン郊外
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ウクライナ軍のヴァレリー・ザルジニー総司令官は5月上旬、ヘルソン郊外でロシア軍のミサイル攻撃を受けた際に頭部を負傷し、複数の破片を受けていた。ロシア治安維持機関の代表がスプートニクに対し、ウクライナ軍内の消息筋からの情報として明らかにした。 2023年5月24日, Sputnik 日本
2023-05-24T21:07+0900
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ウクライナ軍ザルジニー総司令官 露軍ミサイル攻撃により頭部負傷 ヘルソン郊外
2023年5月24日, 21:07 (更新: 2023年5月24日, 21:14)
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ウクライナ軍のヴァレリー・ザルジニー総司令官は5月上旬、ヘルソン郊外でロシア軍のミサイル攻撃を受けた際に頭部を負傷し、複数の破片を受けていた。ロシア治安維持機関の代表がスプートニクに対し、ウクライナ軍内の消息筋からの情報として明らかにした。
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