https://sputniknews.jp/20230525/7nato-16080187.html
岸田首相、7月のNATOサミットに出席する方向で調整
岸田首相、7月のNATOサミットに出席する方向で調整
岸田首相は7月にリトアニアで予定されるNATO（北大西洋条約機構）の首脳会議に出席する方向で調整を進めている。NHKが報じた。 2023年5月25日, Sputnik 日本
2023-05-25T11:11+0900
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NATOの首脳会議はリトアニアで7月に開催され、ウクライナへの軍事支援などについて議論が行われる。政府関係者によると、岸田首相はこのサミットに、パートナー国として出席する方向で調整を進めているという。また、ロシアと中国の連携への対応を念頭に、欧州とインド太平洋の安全保障は不可分だという立場を強調し、日本とNATOの協力強化を図りたい模様。2022年6月に岸田首相はNATOのサミットに日本の首相として初めて出席していた。関連ニュース
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岸田首相、7月のNATOサミットに出席する方向で調整
岸田首相は7月にリトアニアで予定されるNATO（北大西洋条約機構）の首脳会議に出席する方向で調整を進めている。NHKが報じた。
NATOの首脳会議はリトアニアで7月に開催され、ウクライナへの軍事支援などについて議論が行われる。政府関係者によると、岸田首相はこのサミットに、パートナー国として出席する方向で調整を進めているという。
また、ロシアと中国の連携への対応を念頭に、欧州とインド太平洋の安全保障は不可分だという立場を強調し、日本とNATOの協力強化を図りたい模様。
2022年6月に岸田首相はNATOのサミットに日本の首相として初めて出席していた。