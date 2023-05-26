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東京 町田で発砲事件1人意識不明＝マスコミ
東京 町田で発砲事件1人意識不明＝マスコミ
捜査関係者によると、日本時間26日午後8時ごろ、町田市で「拳銃で人が撃たれたようだ」と110番通報があった。 2023年5月26日, Sputnik 日本
2023-05-26T21:28+0900
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男性1人が撃たれ、意識不明の重体だという。報道によると、現場から2人組の男が乗用車で逃走したという目撃情報もあり、警視庁は犯人の行方を追うなど、捜査を行っている。
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東京 町田で発砲事件1人意識不明＝マスコミ
2023年5月26日, 21:28 (更新: 2023年5月26日, 21:55)
捜査関係者によると、日本時間26日午後8時ごろ、町田市で「拳銃で人が撃たれたようだ」と110番通報があった。
報道によると、現場から2人組の男が乗用車で逃走したという目撃情報もあり、警視庁は犯人の行方を追うなど、捜査を行っている。