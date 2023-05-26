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千葉県東方沖でM.6.2の地震 最大震度5弱
千葉県東方沖でM.6.2の地震 最大震度5弱
26日午後19時3分頃、千葉県で最大震度5弱を観測する地震が発生した。震源地は千葉県東方沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.2。 2023年5月26日, Sputnik 日本
2023-05-26T19:15+0900
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2023-05-26T19:42+0900
地震
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震度5弱を観測したのは、千葉県の旭市と銚子市、茨城県の神栖市。震度4と3は関東地方の広い範囲で観測された。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。NHKによると、JR東日本の複数の路線が運転を見合わせている他、千葉県の成田空港は滑走路を閉鎖し異常の有無を確認している。
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千葉県東方沖でM.6.2の地震 最大震度5弱
2023年5月26日, 19:15 (更新: 2023年5月26日, 19:42)
26日午後19時3分頃、千葉県で最大震度5弱を観測する地震が発生した。震源地は千葉県東方沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.2。
震度5弱
を観測したのは、千葉県の旭市と銚子市、茨城県の神栖市。震度4と3は関東地方の広い範囲で観測された。
NHKによると、JR東日本の複数の路線
が運転を見合わせている他、千葉県の成田空港は滑走路を閉鎖し異常の有無を確認している。