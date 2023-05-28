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兵器用核禁止へ友好国会合 首相、９月国連総会で調整
兵器用核禁止へ友好国会合 首相、９月国連総会で調整
... 2023年5月28日, Sputnik 日本
2023-05-28T07:25+0900
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先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で核保有国の米英仏を含め「核兵器のない世界」実現への関与を確認したことを受け、首相の核軍縮外交の具体的な一歩と位置付けたい考えだ。原爆の惨禍を訴えたサミットの成果を継続し、逆風下の核軍縮機運を高められるかどうかが問われる。ＦＭＣＴは兵器用プルトニウムなどの生産を禁止する条約。Ｇ７首脳はサミットの核軍縮文書「広島ビジョン」で条約交渉の即時開始と、核軍備競争の再発を阻止するためＦＭＣＴへの政治的関心を再び集めることを全ての国に強く求めた。(c)KYODONEWS
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兵器用核禁止へ友好国会合 首相、９月国連総会で調整
岸田文雄首相は、９月下旬に米ニューヨークで開催される国連総会に合わせ、兵器用核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ）の交渉開始の必要性を訴える「フレンズ（友好国）会合」を開催する方向で調整に入った。各国に首脳、閣僚級の参加を呼びかける。核兵器用の高純度プルトニウムを生成できる高速増殖炉を建設中の中国の動向を警戒。核開発競争を誘発しかねないとの懸念を示し、核軍縮の重要性を訴える狙いだ。政府関係者が２７日、明らかにした。
先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で核保有国の米英仏を含め「核兵器のない世界」実現への関与を確認したことを受け、首相の核軍縮外交の具体的な一歩と位置付けたい考えだ。原爆の惨禍を訴えたサミットの成果を継続し、逆風下の核軍縮機運を高められるかどうかが問われる。
ＦＭＣＴは兵器用プルトニウムなどの生産を禁止する条約。Ｇ７首脳はサミットの核軍縮文書「広島ビジョン」で条約交渉の即時開始と、核軍備競争の再発を阻止するためＦＭＣＴへの政治的関心を再び集めることを全ての国に強く求めた。