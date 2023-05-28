https://sputniknews.jp/20230528/16106282.html

兵器用核禁止へ友好国会合 首相、９月国連総会で調整

兵器用核禁止へ友好国会合 首相、９月国連総会で調整

... 2023年5月28日, Sputnik 日本

2023-05-28T07:25+0900

2023-05-28T07:25+0900

2023-05-28T07:25+0900

国際

岸田文雄

核兵器

国連

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/05/15904019_0:536:2514:1950_1920x0_80_0_0_67da77211e5686bdcdb83dd46e4d41b0.jpg

先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で核保有国の米英仏を含め「核兵器のない世界」実現への関与を確認したことを受け、首相の核軍縮外交の具体的な一歩と位置付けたい考えだ。原爆の惨禍を訴えたサミットの成果を継続し、逆風下の核軍縮機運を高められるかどうかが問われる。ＦＭＣＴは兵器用プルトニウムなどの生産を禁止する条約。Ｇ７首脳はサミットの核軍縮文書「広島ビジョン」で条約交渉の即時開始と、核軍備競争の再発を阻止するためＦＭＣＴへの政治的関心を再び集めることを全ての国に強く求めた。(c)KYODONEWS

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国際, 岸田文雄, 核兵器, 国連